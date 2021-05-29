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«Зенит» поздравил Аршавина с 40-летием: «С днем рождения, легенда! »

«Зенит» поздравил бывшего полузащитника команды Андрея Аршавина, который сейчас занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, с днем рождения.

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