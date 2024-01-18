Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Россия заключает с Ираном военный союз, но не военный, а обычный. Нам вряд ли нужен с ними военный союз, а вот сотруд...США и Израиль зам...
  • Александр
    А у нас молоко замерзало в 1968-начале 70-х годов,в столице Москве.Когда наша семья в новую квартиру въехала.Чтобы хо...«Частник просто о...
  • Иван Иванов
    Ты ещё живое, мурло бендеровское? Или снова гривны подвезли для вас, иудушек хохлячих?Олигархи из Росси...

Захарова прокомментировала заявление Кулебы о желании избить Лаврова

Захарова прокомментировала заявление Кулебы о желании избить Лаврова

Неадекватность представителей киевского режима является широко известным фактом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередное нелепое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о желании ударить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Яблокова
Да Кулеба - с сознанием гопника из подворотни)))) И видимо слова Лаврова крепко его задели, правда, как известно, глаза колет)))) Вся команда Зеленского и сам он - куклы марионетки.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх