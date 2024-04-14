После последних событий в России стало понятно что миграция из Средней Азии несет в себе угрозу терроризма, особенно если миграция из Таджикистана.
Место рождения терроризма Россия
Комментарии
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Наталия
Наши, играющие в либерализм, власти докатились до того, что позволяют всей этой криминальной и радикальной публике делать в России то, что жестко пресекается в тех республиках, из которых эта орда перебралась в Россию. Т.е., мы сами привечаем у себя преступников, которые на своей родине не смеют позволить себе ничего подобного.
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7 час.
soylosan
Что мешает на территории РФ запретить все эти хиджабы-никабы-бороденки? Ничего. Что мешает запретить молится на улицах? Ничего. А если по честному? Наш Кавказ. Там сбились в кучу все эти хиджабы-бороденки, их следаки среди допроса коврик молитвенный достают - намаз у них. Пока у себя не наведем порядок с религией будем иметь то, что имеем.
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6 час.
БВ
Борис Выдрин
Мысль автора верная: после жестких условий на своей земле они оттягиваются по полной у нас в России, в созданных им либеральных условиях, начиная с въезда и оформления документов. Нужно спросить за всё с своих чиновников и власти.
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2 час.
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