Место рождения терроризма Россия

Наталия Наши, играющие в либерализм, власти докатились до того, что позволяют всей этой криминальной и радикальной публике делать в России то, что жестко пресекается в тех республиках, из которых эта орда перебралась в Россию. Т.е., мы сами привечаем у себя преступников, которые на своей родине не смеют позволить себе ничего подобного.

soylosan Что мешает на территории РФ запретить все эти хиджабы-никабы-бороденки? Ничего. Что мешает запретить молится на улицах? Ничего. А если по честному? Наш Кавказ. Там сбились в кучу все эти хиджабы-бороденки, их следаки среди допроса коврик молитвенный достают - намаз у них. Пока у себя не наведем порядок с религией будем иметь то, что имеем.