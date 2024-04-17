Уже очевидный для всех катастрофический провал жесткой санкционной политики в отношении России продемонстрировал, как сильно Соединенные Штаты Америки ошиблись, выстраивая систему антироссийских действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии