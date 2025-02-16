Стало известно кто погиб на затоне в Шиловском районе

10 февраля подняли труп известного среди рыбаков рязанца Сергея Смирнова.В Шиловском районе из воды затона Чернышиха у населённого пункта Терехово спасатели поздно вечером 10 февраля подняли труп известного среди рыбаков рязанца Сергея Смирнова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии