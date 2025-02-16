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Стало известно кто погиб на затоне в Шиловском районе

Стало известно кто погиб на затоне в Шиловском районе

10 февраля подняли труп известного среди рыбаков рязанца Сергея Смирнова.В Шиловском районе из воды затона Чернышиха у населённого пункта Терехово спасатели поздно вечером 10 февраля подняли труп известного среди рыбаков рязанца Сергея Смирнова.

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