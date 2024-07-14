Цеков призвал США рассмотреть версию причастности Украины к покушению на Трампа

Представитель Совета Федерации Сергей Цеков призвал Соединенные Штаты рассмотреть версию причастности спецслужб Украины к покушению на бывшего американского президента Дональда Трампа, которое произошло на митинге в Пенсильвании.
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