Забайкалье в огне: 33 пожара охватили 257 тысяч гектаров леса

В Забайкальском крае не утихают лесные пожары, охватившие 257 тысяч гектаров. На помощь пожарным уже прибыли 100 специалистов из Красноярского и Хабаровского краёв, чтобы взять под контроль ситуацию в пострадавшем регионе.