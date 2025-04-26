Забайкалье в огне: 33 пожара охватили 257 тысяч гектаров леса

В Забайкальском крае не утихают лесные пожары, охватившие 257 тысяч гектаров. На помощь пожарным уже прибыли 100 специалистов из Красноярского и Хабаровского краёв, чтобы взять под контроль ситуацию в пострадавшем регионе.
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