«РВ» доложила о ликвидации воевавшего в «Азове» писателя-неонациста Мисяка

Бойцы ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации украинского боевика Игоря Мисяка, который с 2014 года служил в нацбате «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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