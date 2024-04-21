«Это мои деньги, а не банка». Что владивостокцы думают о наличке

Только 13% владивостокцев готовы перейти на безналичный расчет. 73% опрошенных не хотели бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос SuperJob.
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