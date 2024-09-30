На юго-востоке столицы полицейские в течение суток задержали подозреваемого в разбойном нападении и хищении

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО, ОМВД России по району Люблино совместно с коллегами из Московского уголовного розыска и ОБ ДПС УВД по ЮАО задержали подозреваемого в хищении 10,3 миллиона рублей путем разбоя.