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ЦСКА согласовал покупку защитника «Динамо Махачкала» Аззи

ЦСКА согласовал покупку защитника «Динамо Махачкала» Аззи

Алжирский защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи близок к переходу в московский ЦСКА.Алжирский защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи близок к переходу в московский ЦСКА.

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