Овечкин не попал в список номинантов премии «Билл Мастертон Трофи»

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина не включили в список номинантов премии «Билл Мастертон Трофи», которая вручается за спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.
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