Предварить права: компании из США массово регистрируют товарные знаки в РФ

Три крупные американские компании за последний месяц зарегистрировали свои товарные знаки в России. Среди них — нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), производители виски Maker's Mark Distillery и устройств безопасности Security Equipment Corporation.
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