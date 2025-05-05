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Предварить права: компании из США массово регистрируют товарные знаки в РФ

Предварить права: компании из США массово регистрируют товарные знаки в РФ

Три крупные американские компании за последний месяц зарегистрировали свои товарные знаки в России. Среди них — нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), производители виски Maker's Mark Distillery и устройств безопасности Security Equipment Corporation.

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