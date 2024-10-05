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Дубинский: фото Умерова и Буданова с Зеленским подтверждает их отставку

Дубинский: фото Умерова и Буданова с Зеленским подтверждает их отставку

Фотография президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки украинского Минобороны Кириллом Будановым* подтверждает слухи о том, что они скоро лишатся своих должностей.

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