Дубинский: фото Умерова и Буданова с Зеленским подтверждает их отставку

Фотография президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки украинского Минобороны Кириллом Будановым* подтверждает слухи о том, что они скоро лишатся своих должностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии