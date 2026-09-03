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Лавров в шутку назвал дипломатию древнейшей профессией

Лавров в шутку назвал дипломатию древнейшей профессией

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках сессии "Дипломатия правды" пошутил, что именно дипломатия на самом деле является древнейшей профессией.

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