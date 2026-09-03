Лавров в шутку назвал дипломатию древнейшей профессией

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках сессии "Дипломатия правды" пошутил, что именно дипломатия на самом деле является древнейшей профессией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почти половина не...
- ЛЛ Радиостанция Судн...
- ЛЛ В Крыму посоветов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым