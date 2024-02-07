Российскую винтовку-убийцу американской Barrett опробуют в зоне СВО

РИА Новости/Павел Бедняков Новейшие отечественные винтовки МЦ-572 в скором времени поступят в зону специальной военной операции, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", который входит в корпорацию "Ростех".
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