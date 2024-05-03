Сколько человек зарегистрировано в Государственном реестре избирателей

Из общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей (3 296 783), к административно-территориальным единицам II уровня отнесены 2 735 721 гражданин, обладающий избирательным правом (см.
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