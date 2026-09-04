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Царьград

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Сечин объявил форум мощным игроком на энергорынке мира

Сечин объявил форум мощным игроком на энергорынке мира

Во Владивостоке на открытии форума глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что участники форума представляют собой ключевых игроков в мировой энергетике, производя значительные объемы нефти, газа и электроэнергии, и обеспечивают мировую энергобезопасность.

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