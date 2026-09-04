Сечин объявил форум мощным игроком на энергорынке мира

Во Владивостоке на открытии форума глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что участники форума представляют собой ключевых игроков в мировой энергетике, производя значительные объемы нефти, газа и электроэнергии, и обеспечивают мировую энергобезопасность.