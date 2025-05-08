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Царьград

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Медведев о юбилее Победы: Россия рада приветствовать друзей на празднике

Медведев о юбилее Победы: Россия рада приветствовать друзей на празднике

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал в соцсети Х друзей, присоединившихся к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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Комментарии
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Eduard
Мы рады за Россию!
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12 час.
Eduard
С наступающим праздником?
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12 час.
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