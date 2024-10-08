Ставрополье: врио бизнес-уполномоченного и министерство сельского хозяйства подписали соглашение о сотрудничестве

03 октября 2024 года в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края прошла встреча временно исполняющего обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергея Шишова и главы ведомства Сергея Измалкова.
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