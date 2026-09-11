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Царьград

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Странности визита Путина в Индию: Подобное было больше года назад. Всё подтвердилось

Странности визита Путина в Индию: Подобное было больше года назад. Всё подтвердилось

Странности визита Путина в Индию… Целых три дня Верховный главнокомандующий проведёт в республике. Подобное было больше года назад - в последний раз на долгий срок Владимир Владимирович уезжал из России с 31 августа по 3 сентября, когда он находился в КНР.

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