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Шанс на жизнь: ученые заявили, что практически каждый ребенок может быть излечен от рака

Шанс на жизнь: ученые заявили, что практически каждый ребенок может быть излечен от рака

Шанс на жизнь: ученые заявили, что практически каждый ребенок может быть излечен от рака Алиса БронскаяВ феврале в России открылись четыре новых онкологических центра, включая один специализированный для лечения детей.

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