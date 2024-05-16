МО: системы ПВО уничтожили ракеты и дроны над пятью регионами РФ

Российские военные в ночь на 16 мая пресекли попытки Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории РФ.