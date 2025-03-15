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Пенсионерка из Суджи призналась: ее пытался изнасиловать боевик ВСУ

Пенсионерка из Суджи призналась: ее пытался изнасиловать боевик ВСУ

Угрожал расстрелом: пенсионерка из Суджи чудом спаслась от насилия.Одна из жительниц Суджи, эвакуированных в пятницу волонтерами и МЧС, рассказала о беспределе, который творился в городе.

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