Библиотечный нон-стоп пройдёт на Шереметьевской

Гостей библиотеки №50 в Марьиной роще 25 мая ждёт библиотечный нон-стоп под названием «Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешён!», куда войдут экскурсия по библиотеке, знакомство с услугами библиотеки, кружками, студиями, информационными ресурсами.