В России делают новое поколение скафандров с технологией экзоскелета

В России уже создали рабочий прототип рукава скафандра с применением технологии экзоскелета, о чем рассказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Звезда» (входит в Роскосмос) Сергей Поздняков.
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