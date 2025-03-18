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В России делают новое поколение скафандров с технологией экзоскелета

В России делают новое поколение скафандров с технологией экзоскелета

В России уже создали рабочий прототип рукава скафандра с применением технологии экзоскелета, о чем рассказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Звезда» (входит в Роскосмос) Сергей Поздняков.

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