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Царьград

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Путин разгадал хитрый замысел Трампа: Китай тоже был частью схемы. Теперь Россия более настороженная

Путин разгадал хитрый замысел Трампа: Китай тоже был частью схемы. Теперь Россия более настороженная

Sohu: Путин разгадал замысел США и усилил союз с Китаем.19 мая лидеры России и США провели телефонные переговоры.

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