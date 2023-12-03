Бологовским школьникам рассказали о профессиях РЖД

В России действует пилотный проект РЖД — профильная подготовка школьников 5–11 классов. Здесь ребята знакомятся с перспективами карьеры на железнодорожном транспорте, а также получают высокий уровень подготовки по техническим предметам, которые необходимы для поступления в отраслевые вузы.