Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтра Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтраФранцузский президент Эммануэль Макрон продолжает пугать европейцев российской угрозой.
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Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтра Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтраФранцузский президент Эммануэль Макрон продолжает пугать европейцев российской угрозой.
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