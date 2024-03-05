Представлен электросамокат Xiaomi 4 Pro Max с улучшенной подвеской и запасом хода 60 км

Электрический самокат Xiaomi 4 Pro Max с запасом хода 60 км представлен в Европе. Одной из главных особенностей является двигатель пиковой мощностью 960 Вт, кроме того, он получил три скорости и максимальную скорость 25 км/ч.
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