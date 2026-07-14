Дебют Пелагеи в кино и новые «Монстры на каникулах»: что обсуждали 14 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск Компании Big Shot Pictures и Bagdasarian Productions объявили о перезапуске франшизы «Элвин и бурундуки», пишет The Wall Street Journal.