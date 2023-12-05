Карпин не стал отказываться от своих слов после матча с ЦСКА

Рулевой футбольного «Ростова» считает, что его слова по итогам матча со столичными «армейцами» ненаказуемы, следует из материала «РИА Новости» со ссылкой на комментарий самого Валерия Карпина в эфире одного из спортивных телеканалов.
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