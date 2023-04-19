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Белые и желтые: туляки поделились фотографиями подснежников

Белые и желтые: туляки поделились фотографиями подснежников

Весна уже отвоевала свои права у зимы – пригревает яркое солнце, зеленеет трава и пробиваются цветы. В День подснежника Тульская служба новостей собрала фотографии первых весенних цветов, растущих в лесополосах и на участках местных жителей.

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