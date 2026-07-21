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2 млн человек поучаствовали в чемпионском параде сборной Испании в Мадриде по случаю победы на ЧМ

Около 2 млн человек встречали сборную Испании в Мадриде после победы на ЧМ. В финале ЧМ-2026 испанская команда обыграла Аргентину (1:0, доп.

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