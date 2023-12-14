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Калуга-поиск

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Под Калугой насмерть сбили 46-летнего мужчину

Под Калугой насмерть сбили 46-летнего мужчину

Вечером в среду под Калугой произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. По данным прокуратуры, 13 декабря около 22 часов в районе села Калужская опытная сельскохозяйственная станция в Перемышльском районе 22-летний водитель машины Volkswagen Passat не заметил двигавшегося по обочине мужчину и совершил на него наезд.

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