Аргентина в финале ЧМ-2022, 800-й гол Овечкина, санкции против спортсменов РФ от Украины, Роналду не уйдет из сборной и другие новости утра

Не только о футболе

1. Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022. Месси и Альварес сделали игру: Лео реализовал пенальти (а он был?) и отдал голевой пас, Хулиан сделал дубль, забив первый гол после прохода с центра поля.