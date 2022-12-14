Аргентина в финале ЧМ-2022, 800-й гол Овечкина, санкции против спортсменов РФ от Украины, Роналду не уйдет из сборной и другие новости утра

1. Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022. Месси и Альварес сделали игру: Лео реализовал пенальти (а он был?) и отдал голевой пас, Хулиан сделал дубль, забив первый гол после прохода с центра поля.
Популярные статьи
- Загитова – лучшая телеведущая, легенды желают Месси выиграть ЧМ, в США – за участие россиян на ОИ-2024, новый гендиректор Sports.ru и другие новости
- Лучи поддержки Роналду, проблемы с ТВ-правами на Кубок по лыжам, 795-й гол Овечкина, Флик остается в сборной Германии, Азар завершил карьеру в Бельгии и другие новости утра
- Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута, Энрике уволен из сборной Испании, возможное ужесточение лимита в РПЛ, Роналду хотел уехать из сборной Португалии и другие новости утра
Свежие комментарии