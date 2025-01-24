Режиссера Павла Чухрая экстренно госпитализировали

С гипогликемией Известный режиссер, автор фильма «Вор», Павел Чухрай госпитализирован. У 78-летнего мужчины диагностировали гипогликемию — резкое падение уровня глюкозы в крови, сообщает телеграм-канал SHOT 24 января.
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