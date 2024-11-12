Эшелоны скорых, оцепление СБУ - ФАБы превратили Харьков в морг: Элиту ВСУ много часов извлекают из-под завалов

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Комментарии
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Анатолий Подафей
С количеством погибших сильно не преувеличивайте. Ну, я согласен, в 2-3 раза, но не в 20-30 же раз.
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪
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14 час.

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