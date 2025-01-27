Региональную поддержку фельдшерам «скорой помощи» при трудоустройстве увеличили вдвое

<p> По инициативе губернатора Станислава Воскресенского единовременная выплата молодым фельдшерам, которые после окончания колледжа выбрали местом работы скорую медицинскую помощь, увеличена в два раза – до 200 тысяч рублей.
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