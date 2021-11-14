Какой срок грозит виновнику ДТП, который на свою жертву натравил собаку

Неадекватный водитель чуть не наехал на женщину, а вместо извинений спустил на нее пса бойцовской породы Фото: Ollie Millington / Rmv/Global Look Press Виталий Карюков Материал комментируют: Леонид Ольшанский Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России «Мытищинское», 12 ноября был задержан водитель, который подозревается в том, что еще две недели назад чуть не сбил в Мытищах 38-летнюю Юлию, а потом, когда она стала снимать нарушителя на свой телефон, натравил на нее свою собаку бойцовской породы.