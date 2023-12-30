Андрей Воробьев исполнил мечты 5 детей в рамках акции «Елка желаний»

РИАМО - 30 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пяти детей. Это мечты, которыми они поделились в рамках благотворительной акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии