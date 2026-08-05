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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бош ударил Солари по ноге в штрафной «Оренбурга» – судья Заика назначил пенальти. Угальде с точки забил 2-й гол «Спартака» в матче Кубка

«Спартак» забил « Оренбургу » с пенальти в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Нападающий гостей Бенхамин Бош готовился выбить мяч на краю своей штрафной.

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