«Тед Лассо» вернулся с новым сезоном. Чем хочет удивить зрителей один из самых популярных сериалов нашего времени?

На Apple TV+ состоялся, вероятно, один из самых заметных релизов года — начал выходить четвертый сезон «Теда Лассо», комедийного ситкома о футбольном тренере, который мало что понимает в этом виде спорта, зато в жизни разбирается получше любого лайф-коуча.