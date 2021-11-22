Американский журналист Джонатан Байер: «Щербакова игнорирует музыку в программах. То ли Глейхенгаузу без разницы, то ли он не понимает музыку, но они упустили все»

Американский журналист Джонатан Байер поделился мнением о хореографии Анны Щербаковой в программах текущего сезона.

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