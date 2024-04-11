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Младенец погиб в ДТП с тягачом на Кубани

Младенец погиб в ДТП с тягачом на Кубани

ГУ МВД России по Краснодарскому краю 2-месячный младенец погиб и 22-летняя пассажирка легковушки Lada Granta пострадала в результате столкновения машины с тягачом JH6 на трассе Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края.

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