Младенец погиб в ДТП с тягачом на Кубани

ГУ МВД России по Краснодарскому краю 2-месячный младенец погиб и 22-летняя пассажирка легковушки Lada Granta пострадала в результате столкновения машины с тягачом JH6 на трассе Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края.