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Культуромания

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Мультфильм «Ведьмак: Зов морской бездны» выйдет в феврале 2025 года

Мультфильм «Ведьмак: Зов морской бездны» выйдет в феврале 2025 года

Премьера мультфильма «Ведьмак: Зов морской бездны» задерживается на несколько месяцев. Об этом на онлайн-фестивале Geeked Week 2024 заявили представители стриминга Netflix, отвечающего за производство шоу.

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