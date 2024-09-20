Мультфильм «Ведьмак: Зов морской бездны» выйдет в феврале 2025 года

Премьера мультфильма «Ведьмак: Зов морской бездны» задерживается на несколько месяцев. Об этом на онлайн-фестивале Geeked Week 2024 заявили представители стриминга Netflix, отвечающего за производство шоу.
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