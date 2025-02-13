RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Европе нужно теперь готовить к изоляции (которую она предрекала России) свои страны и это закономерный финал. ЕС лучш...Бербок: Евросоюз ...
  • Юрий Зубрин
    Смотрю на его судорги ,наверное  вечно  править собрался ...Зеленский ввёл бе...
  • Юрий Зубрин
    Лучший выход для него вернуться в "Динамо" и развиваться в своем клубе.....Ловчев: к гадалке...

Жителя Сахалина приговорили к заключению за призывы к свержению власти

Жителя Сахалина приговорили к заключению за призывы к свержению власти

Жителя Сахалина приговорили к заключению на два года за призывы к насильственному свержению власти. «Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы, доступные неограниченному кругу пользователей интернет-приложения, с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти», — приводит заявление УФСБ по региону ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Урод!Свергнуть власть,что бы ты там оказался с корешами? Не больно хитроумный,а?
Ответить
21 час.
Eduard
Это уже было,а теперь на Украине.Власть свергли и сидят упыри деньги делят и трупы множат)
Ответить
21 час.
наверх