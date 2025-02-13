Жителя Сахалина приговорили к заключению за призывы к свержению власти

Жителя Сахалина приговорили к заключению на два года за призывы к насильственному свержению власти. «Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы, доступные неограниченному кругу пользователей интернет-приложения, с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти», — приводит заявление УФСБ по региону ТАСС.