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Крым Оперативный

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В Крыму обнаружена закладка с 3 кг наркотиков

В Крыму обнаружена закладка с 3 кг наркотиков

В Крыму обнаружена закладка с 3 кг наркотиков Государственный таможенный инспектор крымской таможни Евгений Юкин вместе со служебной собакой, обнаружил закладку с трёмя килограммами сильнодействующих психотропных препаратов.

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