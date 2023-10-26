В Крыму обнаружена закладка с 3 кг наркотиков Государственный таможенный инспектор крымской таможни Евгений Юкин вместе со служебной собакой, обнаружил закладку с трёмя килограммами сильнодействующих психотропных препаратов.
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