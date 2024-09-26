Исследование: Загрязнение среды убивает 9 млн человек в год, вредя сердцу и сосудам

Пестициды, тяжелые металлы и микропластик угрожают сердечно-сосудистой системе. Журнал Nature Reviews Cardiology опубликовал исследование, показавшее, что их воздействие ведёт к 9 млн преждевременных смертей в год, половина из которых связана с заболеваниями сердца.