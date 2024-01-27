В Новодвинске проходит областное первенство по боксу

Соревнования проводятся в память о Борисе Порядине, первом чемпионе РСФСР по боксу из Архангельской области и мастере спорта СССРНа торжественной церемонии открытия спортсменам обратился заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.
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